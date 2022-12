Stiri pe aceeasi tema

- Crește bilanțul furtunii inghețate care lovește America de Nord: sunt cel puțin 22 morți. E ger cumplit și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe ora. Termometrele au aratat și minus 45 de grade Celsius, iar in anumite regiuni, temperaturile au scazut cu 30 de grade Celsius intr-o jumatate…

- Crește bilanțul furtunii inghețate care lovește America de Nord: sunt cel puțin 17 morți. E ger cumplit și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe ora in zonele locuite. Termometrele au aratat in unele locuri minus 45 de grade Celsius.

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- Diminețile incep cu ceața, iar ziua, temperaturile vor urca pana la 7 grade cu plus. Noaptea vom avea parte de temperaturi pozitive, termometrele indicand valori și de cel puțin zero grade. Pe intreg teritoriul Moldovei este prognozat cer parțial noros, iar presiunea atmosferica va fi ridicata. Vantul…

- Vremea rece incepe sa puna stapanire pe Romania. De astazi temperaturile incep sa scada. Spre sfarsitul lunii maximele nu vor mai depasi 15 grade Celsius, potrivit directorului executiv al ANM . Temperaturile incep sa scada de astazi, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un…

- Temperaturile in termometre ne dau impresia ca nu ne pregatim de iarna, ci de inceput de primavara. In vestul tarii, astazi, la ora 15.00, conform Administratiei Nationale de Meteorologie, s au inregistrat 25 de grade Celsius.De altfel, nici in Dobrogea temperaturile nu au fost prea scazute. La Adamclisi,…

- Ultima saptamana din octombrie aduce vreme de vara. In zonele de campie meteorologii anunța 28 de grade Celsius. Ultima decada a lui octombrie va fi sub semnul unei perioade mult mai calde decat normalul perioadei, iar tendința se va pastra și in prima jumatate a lunii noiembrie, a declarat la Digi24…

- Vremea se va menține calda pana la finalul lunii septembrie, urmand ca de la inceputul saptamanii viitoare temperaturile sa scada in toata țara, iar in cele mai multe zone temperaturile nu vor depași 20 de grade Celsius, a transmis azi Administrația Naționala de Meteorologie.In Banat, in prima saptamana,…