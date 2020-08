Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba.

- Postari in care Donald Trump spune despre copii ca sunt „aproape imuni” la COVID, șterse. Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. In fragmentul video eliminat,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus ''nimic'' in ceea ce priveste China, a indicat joi Casa Alba, refuzand sa confirme daca a fost luata in considerare o posibila interdictie pe teritoriul american a membrilor Partidului Comunist Chinez, relateaza AFP. "Nu a fost exclus nimic…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Presedintele SUA Donald Trump s-a declarat joi optimist ca summit-ul G7 va avea loc in luna iunie, la Casa Alba, in pofida constrangerilor cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Se pare ca G7 va avea loc", a declarat Trump la Washington, inainte de a se deplasa in statul…