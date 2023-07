Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a anunțat miercuri, 5 iulie, ca a blocat incercarile marinei iraniene de a sechestra doua petroliere comerciale in apele internaționale din largul Omanului, inclusiv intr-o situație in care iranienii au deschis focul asupra uneia dintre nave, informeaza AFP, potrivit France24.US Navy:Iran…

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- "Folosim instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a denunta si a perturba aceste activitati si suntem pregatiti sa facem mai mult", a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al SUA, John Kirby.El a adaugat ca Statele Unite vor anunta noi sanctiuni "in urmatoarele…

- Aceasta decizie – ale careei detalii urmeaza sa fie facute publice in urmatoarele zile de catre Pentagon – se vrea un raspuns la confiscarea de catre Iran a unor nave comerciale in zona. Iran seized a second oil tanker in a week in Gulf waters, the US Navy said, the latest escalation in a series of…

- Ministrul taiwanez al Apararii, Chiu Kuo-cheng, a anuntat joi ca livrarea a 66 de noi avioane avansate de lupta F-16V din Statele Unite a fost amanata din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare si ca ministerul lucreaza pentru a minimiza daunele si "compensa deficientele", relateaza Reuters.…

- Statele Unite(SUA) au anuntat miercuri trimiterea in Ucraina a unui nou ajutor militar in valoare de 300 de milioane de dolari, in principal munitie de artilerie, noteaza AFP. Armata ucraineana va primi in special rachete pentru HIMARS, sisteme mobile sofisticate furnizate de Statele Unite, precum si…

- Armata iraniana a declarat ca a confiscat un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall in Golful Oman, dupa ce acesta s-a ciocnit cu o nava iraniana, ranind mai multi membri ai echipajului, a relatat presa de stat iraniana. “Doi membri ai echipajului navei sunt dati disparuti si mai multi au fost…

- Armata americana a evacuat personalul ambasadei și familiile din capitala sudaneza Khartoum, a anunțat președintele Joe Biden, in timp ce și alte țari se straduiesc sa iși scoata cetațenii din Sudan, pe fondul luptelor continue din statul african, relateaza The Guardian și CNN.„La ordinul meu, armata…