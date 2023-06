Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au interzis vineri importurile de la producatorul de imprimante Ninestar si de la o companie chimica, din cauza presupuselor incalcari ale drepturilor omului in China, potrivit unui anunt al Federal Register, transmite Reuters, informeaza News.ro.Ninestar, al carui site web afirma ca…

- Cea mai buna polita de asigurare pentru ceilalti membri ai G7, grupul celor mai bogate sapte democratii, este sa intensifice sprijinul pentru Ucraina, sa promoveze comertul liber si sa accelereze actiunile privind incalzirea globala, arata Reuters intr-o analiza. Desigur, este departe de a fi sigur…

- Grupul paramilitar rus Wagner, cunoscut pentru rolul sau brutal in invazia Ucrainei, a cerut Chinei furnizarea de arme la inceputul acestui an, potrivit unui raportului scurgerilor de informații din SUA.

- Beijingul a condamnat intalnirea dintre președinta taiwaneza Tsai Ing-wen și șeful Camerei Reprezentanților din SUA, in care lidera de la Taipei a primit promisiunea grabirii livrarilor de arme americane, scrie The Guardian. Taiwanul monitoriza joi activitatea militara chineza, inclusiv un grup naval…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a pledat miercuri pentru revenirea Statelor Unite(SUA) in cadrul UNESCO in special cu scopul de a contracara influenta Chinei, informeaza joi AFP. „Cred sincer ca ar trebui sa ne intoarcem in UNESCO”, a spus secretarul de stat american in fata unei comisii…

- Legea promulgata de președintele american permite declasificarea unor informații privind potențialele legaturi dintre izbucnirea pandemiei de COVID-19 și un laborator din orașul chinez Wuhan, relateaza The Guardian . „Trebuie sa ajungem la originea COVID-19, inclusiv potențiale legaturi cu Institutul…

- Rusia și China s-au aliniat „in mod clar” la propaganda și dezinformarea cu privire la razboiul din Ucraina, iar Statele Unite și Occidentul nu au investit suficient de-a lungul anilor in combaterea și contracararea unei astfel de dezinformari, este mesajul de la nivel inalt din Departamentul de Stat.„Statele…