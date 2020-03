SUA: Cutremur cu magnitudinea 6,5 într-o regiune izolată din Idaho Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a zguduit marti seara o regiune izolata din Idaho, in vestul SUA, a anuntat Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), relateaza AFP.



Nicio informatie despre eventuale victime sau pagube materiale nu era disponibila imediat dupa seism, al carui epicentru a fost situat in mijlocul muntilor impaduriti, departe de orice mare oras.



Seismul, care a durat intre 20 si 30 de secunde, potrivit numeroaselor marturii, a fost resimtit in intreg statul Idaho, precum si in statele vecine.



Potrivit USGS, epicentrul a fost la o adancime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

