Stiri pe aceeasi tema

- Cu opt zile inaintea alegerilor prezidențiale, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, potrivit Agerpres.

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP preluat de agerpres. In pofida opozitiei…

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP.Citește și: Hotarare a CNSU:…

- Cu opt zile inaintea alegerilor, presedintele american, Donald Trump, a inregistrat o uriasa victorie odata cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Suprema a Statelor Unite, de acum pozitionata durabil si solid la dreapta, noteaza AFP. In pofida opozitiei democratilor in…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, candidata la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, a considerat luni „iresponsabil” faptul ca a inceput procesul de confirmare a judecatoarei Amy Coney Barrett, numita de Donald Trump la Curtea Suprema, ceea ce are loc in plina pandemie, relateaza AFP, citata…

- Donald Trump a nominalizat-o pe judecatoarea conservatoare Amy Coney Barrett in locul simbolului feminist Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema a Statelor Unite, intr-o atmosfera puternic tensionata, cu sase saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Am onoarea,…

- Statul New York "nu are incredere" in administratia Trump si va verifica fiabilitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 validate de Washington inainte de a le distribui celor 20 de milioane de locuitori ai sai, a afirmat joi guvernatorul Andrew Cuomo, citat de AFP. Guvernatorul democrat, care il acuza…

- Restaurantele din New York vor avea permisiunea de a servi în interior începând cu 30 septembrie în limita a 25% din capacitatea lor obișnuita, a anunțat miercuri, spre surprinderea tuturor, guvernatorul Cuomo, dupa ce spusese cu o zi înainte ca nu este în favoarea…