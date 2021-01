Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii aleși republicani care contesta victoria prezidențiala a lui Joe Biden sunt asociați cu o „tentativa de lovitura de stat”, a declarat în ședința Congresului liderul senatorilor democrați Chuck Schumer, potrivit AFP."Din pacate și periculos, anumite elemente ale…

- Congresul SUA a început ședința excepționala în urma careia va certifica vitoria lui Biden în alegerile prezidențiale. Deși Donald Trump a declarat miercuri ca „nu” va recunoaște „niciodata” înfrângerea sa prezidențiala și i-a cerut vicepreședintelui…

- Electorii americani au confirmat formal alegerea lui Joe Biden ca presedinte al SUA. Membrii Colegiului Electoral din Michigan, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin și Arizona - state ciștigate de Biden, dar pentru care Trump a anuntat ca va lupta in instanța - au votat pentru Biden, transmite Protv.ro.…

- Trump l-a sunat pe guvernatorul statului Georgia, republicanul Brian Kemp, sambata, și i-a cerut sa convinga legislativul local din stat sa rastoarne rezultatul alegerilor prezidențiale caștigate de Joe Biden in Georgia, scrie The Washington Post . Guvernatorul republican al Georgiei a refuzat. Botoșani.…

- Omul de afaceri Fredric Eshelman, care a donat 2,5 milioane de dolari pentru a contribui la contestarea rezultatelor alegerilor prezidentiale de catre o organizatie pro-Trumpa, solicita in instanta returnarea banilor, dupa rezultatele dezamagitoare, informeaza The Guardian.Fredric Eshelman, un om de…

- Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp ce presedintele Trump are 49,3. Sambata dimineata, diferenta de voturi dintre cei doi era 7.248 in favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden. Joe Biden este in acest moment…

- ”Vom caștiga aceasta cursa. Democrația funcționeaza, fiecare vot va fi numarat. Sa ne amintim cine suntem. Suntem Statele Unite ale Americii”, a spus Biden. Citește și: ALEGERI SUA 2020 Biden il devanseaza pe Trump in Pennsylvania. Trump anunta ca nu isi va recunoaste infrangerea Joe…

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…