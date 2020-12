Congresul SUA a adoptat definitiv vineri un buget de 740,5 miliarde de dolari pentru apararea tarii in 2021, sfidand amenintarea unui veto al lui Donald Trump, relateaza AFP. Legea bugetului apararii, care a fost deja aprobata marti de Camera Reprezentantilor cu o majoritate zdrobitoare, a obtinut 84 de voturi pentru si 13 impotriva in Senat. Cele doua voturi au permis atingerea "super-majoritatii" de voturi necesare in cele doua camere pentru a depasi obstacolul unui eventual veto prezidential. Inainte de a intra in vigoare, legea trebuie acum trimisa la Casa Alba pentru a fi semnata, dar Donald…