Donald Trump, obligat să plătească despăgubiri de aproape 400. 000 de dolari ziarului New York Times

Un judecător din New York i-a ordonat, vineri, lui Donald Trump să plătească ziarului The New York Times 392.638 de dolari drept cheltuieli de judecată, în urma procesului pierdut al fostului… [citeste mai departe]