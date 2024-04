Stiri pe aceeasi tema

- Primi pasageri ai unei curse aeriene spre spațiul liber de circulație europeana, care au beneficiat de avantajele Schengen la Timișoara, au fost pasagerii cursei aeriene de Munchen. Cursa Lufthansa care a plecat de la Timișoara la ora 6.15 a fost prima in care pasagerii europeni, care au trecut prin…

- In lumea business-ului, o intalnire de 30 de minute poate decide daca vei incheia sau nu o afacere, iar respectarea unor reguli de eticheta pentru astfel de intalniri poate asigura conversații fluente, utilizarea eficienta a timpului și relații de afaceri

- Cei care calatoresc cu avionul se vor confrunta in aceasta vara cu preturi mai ridicate ale biletelor, din cauza capacitatii limitate a industriei, a avertizat Michael O'Leary, directorul general al Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de numarul de pasageri, transmite DPA, conform…

- Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea, unde se deverseaza dejecții. Oamenii au ajuns la capatul rabdarii și, in frunte cu primarul, au ieșit in strada pentru a cere instituțiilor abilitate sa ia masuri urgente. Protest in Tunari din cauza mirosului provenit de la Balta Pasarea.…

- ”Mega Image a retras de la vanzare produsele: 36428 OLYMPIA SOS TERIYAKI 320G; 44247 OLYMPIA SOS TERYAKI 58G. Retragerea produselor de pe piata si rechemarea acestora de la consumatori au fost declansate la solicitarea furnizorului, constatandu-se prezenta unui alergen in ingrediente (glutenul din sosul…

- Toate loturile unui sos american produs de Contec Foods SRL sunt retrase de la vanzare din magazinele Lidl, din cauza prezentei alergenului gluten din faina de grau care nu este menționat pe eticheta.Conform Autoritații Naționale Sanitar-veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Lidl retrage…

- Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica la finalul saptamanii trecute din cauza gripei. Asta dupa ce numarul de infecții respiratorii s-a dublat in ultimele trei saptamani, iar decesele s-au triplat. Ministerul Sanatații a declarat stare de alerta epidemiologica din cauza gripei. Decizia…