- WikiLeaks a jucat un rol-cheie in efortul Rusiei de a influenta alegerile prezidentiale din SUA in 2016 in favoarea lui Donald Trump si, cel mai probabil, a stiut ca ajuta serviciile de informatii ale Moscovei, sustine un raport al Comisiei pentru Serviciile de Informatii a Senatului american, transmite…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a cerut clarificari din partea serviciilor de informatii, in contextul avertismentelor ca Rusia ar incerca sa influenteze scrutinul prezidential in favoarea presedintelui Donald Trump, iar China impotriva acestuia, potrivit Mediafax.

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Robert O'Brien, a declarat duminica aceasta ca presedintele Donald Trump a cerut Rusiei "in multe randuri" sa nu se amestece in alegerile din SUA, informeaza EFE. "Presedintele Trump continua sa le transmita rusilor mesajul sa nu se…

- Renumita revista americana TIME va avea pe coperta numarului din 17 august o imagine care il infațișeaza pe președintele SUA Donald Trump inotand intr-un ocean de COVID-19. Aceasta este insotita de o analiza a modului in care pandemia transforma alegerile.Autorul noii coperti TIME, unde Trump inoata…

- China ar prefera ca Donald Trump sa nu fie reales in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si si-a ''intensificat eforturile de influenta'' inainte de alegeri, au apreciat vineri serviciile de informatii americane, relateaza AFP.Iranul incearca, de asemenea, sa-l ''slabeasca pe presedintele…

- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta…

- Tom Williams, consilier al presedintelui american, Donald Trump, pentru Afaceri Europene si Ruse, va fi inlocuit, fiind a patra persoana care paraseste aceasta functie in ultimii trei ani, informeaza site-ul de stiri Axios.com noteaza mediafax.Tom Williams, director interimar pentru Afaceri…