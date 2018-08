Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ale Chinei si-au extins operatiunile cu bombardiere in ultimii ani, „antrenandu-se pentru atacuri“ contra Statelor Unite si aliatilor sai, a anuntat Pentagonul intr-un raport publicat joi, scrie The Guardian.

- China a inceput sa impuna la randul sau tarife vamale pentru importurile americane, la scurt dupa ce Washingtonul a anuntat ca a inceput sa aplice tarife vamale pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari, a anuntat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, citat de AFP si Reuters.…

- Pietele externe nu au reactionat momentan la tarifele vamale impuse de adminstratia Trump importurilor chinezesti, acestea fiind in acest moment in cea mai mare parte in crestere, atat cele din SUA, cat si pietele asiatice sau europene, potrivit marketwatch.com. Astfel, indicele Dow Jones…

- Premierul chinez Li Keqiang a parasit joi Beijingul pentru doua vizite oficiale in Bulgaria si in Germania, informeaza Xinhua. In cadrul vizitei la Sofia, seful guvernului chinez, Li Keqiang, va participa de asemenea la cea de-a saptea reuniune a liderilor Chinei si tarilor din Europa Centrala si de…

- Intr-o piata bursiera unde investitorii sunt obisnuiti sa fie dezamagiti, scaderile de marti au reusit inca sa socheze piata, potrivit Bloomberg. Nivelul de referinta al indicelui bursei din China s-a prabusit cu aproape 5% in timpul zilei, iar pana la inchidere, tensiunile din ce in ce…

- Kim Jong Un a fost primit marti la Beijing de catre presedintele chinez Xi Jinping, la o saptamana de la intalnirea istorica intre liderul nord-coreean si presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . Televiziunea chineza a difuzat imagini de la intalnirea celor doi lideri, insotiti…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Avioane de lupta, elicoptere, soldati: armata taiwaneza a efectuat joi un exercitiu anual simuland o "invazie" a Chinei, in timp ce insula se afla sub presiunea militara si diplomatica crescanda a Beijingului, comenteaza France Presse. China continentala si Taiwanul sunt conduse de regimuri rivale de…