Statele Unite au cerut duminica Irakului sa protejeze unitatile diplomatice americane dupa ce trei rachete au cazut in cursul serii pe ambasada americana la Bagdad, relateaza AFP. "Solicitam guvernului irakian sa isi indeplineasca obligatiile de a ne proteja unitatile diplomatice", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. Cel putin o persoana a fost ranita duminica in atacul cu racheta asupra ambasadei americane la Badgad, a declarat un inalt oficial irakian sub rezerva anonimatului. Trei rachete au lovit, pentru prima data direct, reprezentanta americana. Una dintre…