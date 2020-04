Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35 de persoane, printre care femei si copii, au fost ucisi si altii raniti grav intr-un accident rutier la Kintampo, in centrul Ghana, au anuntat responsabili ai guvernului si ai politiei, citati de AFP.Doua autobuze au intrat in coliziune pe artera Kintampo-Tamale in regiunea Bono…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un atac cu cutitul care a avut loc pe o strada din sudul Londrei si pe care politia il trateaza ca unul terorist, potrivit news.ro.Potrivit politiei, atacatorul a fost impuscat si a murit din cauza ranilor, iar cel putin doua…

- Un incendiu care a cuprins mai multe ambarcatiuni amarate pe un dig al unui rau in sud-estul Statelor Unite s-a soldat cu opt morti in noaptea de duminica spre luni, au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…