- Casa Alba s-a declarat luni ''profund preocupata'' de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza AFP. "Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica si sa se…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestatiilor din Belarus, cerand numararea "exacta" a voturilor exprimate la alegerile prezidentiale desfasurate in ajun in fosta republica sovietica si la care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a revendicat…

- Președintele in exercițiu, Aleksandr Lukașenko, a caștigat un nou mandat cu 80,23 % potrivit rezultatelor preliminare transmise luni de Comisia Electorala din Belarus, transmite BELTA. Candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaia, a obținut doar 9,9%, a mai transmis sursa citata.

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a convocat joi, 6 august, o reuniune cu privire la asigurarea conditiilor de securitate in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 9 august, in cadrul careia a cerut ca procurorii generali ai Rusiei și Ucrainei sa fie chemati in…