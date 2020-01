Stiri pe aceeasi tema

- "In timp ce noi cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de invidie, ura si furie, si vedeti ce se intampla", a declarat Donald Trump in discursul sau la un miting de campanie in orasul Battle Creek. "Democratii incearca sa anuleze votul a zeci…

- Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiaza o procedura de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La câteva…

- Camera Reprezentanților a dat miercuri (joi dimineața, ora Romaniei) un vot istoric. Dupa mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleșilor americani au decis adoptarea celor doua articole prin care președintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisa calea catre destituirea…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…