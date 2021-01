Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie. Votul asupra acestui "impeachment" face din Donald Trump primul presedinte din istoria SUA…

- Camera Reprezentantilor a inceput votul privind punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie, anunta agentiile internationale de presa. Actul acestui "impeachment" ar urma sa…

- Politia federala americana, FBI, a anuntat, miercuri, arestarea unuia dintre protestatari care au patruns saptamana trecuta in Capitoliu si care purta un tricou inscriptionat cu "Camp Auschwitz". Este vorba de Robert Keith Packer, din Newport News, statul american Virginia. Aceasta referinta la lagarul…

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este…

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este asteptat sa…

- Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia dupa ce suporterii sai au luat cu asalt Capitoliul american saptamâna trecuta, a spus ca procedura de punere sub acuzare care urmeaza sa fie lansata de catre democrați a provocat ”o furie imensa” printre susținatorii…

- Partidul Democrat a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea destituirii presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de „incitare la violenta” in cazul luarii…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…