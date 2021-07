Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, o va desemna pe Jane Hartley in functia de ambasador in Regatul Unit, a relatat vineri cotidianul The Washington Post, informeaza Reuters. Hartley a fost ambasador in Franta, scrie Agerpres.ro. Postul de ambasador al SUA la Londra este una dintre cele mai…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat pe democratul Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, ambasador in Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a intrat in functie in tara, noteaza AFP. Thomas Nides, care in calitate de inalt responsabil al Departamentului…

- Președintele SUA, Joe Biden, ar putea VIZITA Romania. Klaus Iohannis: „L-am invitat și a fost perfect de acord” Joe Biden s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, și cu președintele Romaniei. Klaus Iohannis a anunțat ca l-a invitat pe cel mai puternic lider al lumii sa viziteze…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Retragerea din Afganistan a contingentelor angajate în cadrul Misiunii NATO ”Resolute Support” a început în mod ”coordonat” și au fost luate toate masurile în vederea asigurarii securitatii, a declarat joi un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice pentru…