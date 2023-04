Stiri pe aceeasi tema

Un barbat alb, acuzat ca a impușcat și ranit un adolescent de culoare care a sunat din greșeala la ușa sa, incident petrecut in statul american Missouri, s-a predat Poliției, informeaza Rador.Andrew Lester, in varsta de 84 de ani, a fost eliberat pe cauțiune.

Un tanar de 33 de ani, din satul Holda, județul Suceava, a fost impușcat mortal, in aceasta dimineața, in curtea unei locuințe, transmite Rador.Barbatul participa la sacrificarea unui taur, dar animalul a devenit agitat și stapanul a tras un foc asupra lui cu arma de vanatoare pe care o deține legal.

Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, vineri dupa-amiaza, intr-un incident produs in Cisiordania, afirma surse citate de cotidianul The Jerusalem Post.Incidentul a avut loc in cursul unor confruntari israelo-palestiniene produse in localitatea Kalkilya.

Actorul Alec Baldwin a pledat nevinovat la acuzatia de omor involuntar, in legatura cu un incident mortal in timpul unei filmari, in urma cu doi ani, anunța Rador.

Actorul american Alec Baldwin a pledat joi nevinovat la acuzatia de omor prin imprudenta dupa o impuscatura mortala pe platoul de filmare al filmului "Rust" in 2021, relateaza AFP.

Rezidentii din orasul american Memphis se pregatesc sufleteste pentru a viziona imaginile video in care se vede cum politisti americani il bat crunt pe un sofer negru, Tyre Nichols, care dupa trei zile de la incident a decedat din cauza ranilor, scrie Rador.

Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat de cainele sau. Animalul a apasat din greșeala pe o pușca aflata pe bancheta din spate a camionului in care era alaturi de barbat. Incidentul a avut loc in Kansas, SUA.

Un barbat a fost impuscat mortal duminica seara de politie in arondismentul 11 din Paris, dupa ce a amenintat fortele de ordine, au declarat pentru AFP procurori si surse din cadrul politiei pariziene, anunța Rador.