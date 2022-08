Adjunctul diplomației SUA a avertizat duminica, in Insulele Solomon, națiunile din Pacific impotriva avansarii regimurilor autocratice, in timp ce China iși extinde influența in aceasta regiune, care este apanajul Washingtonului și al aliaților sai. Secretarul de Stat adjunct Wendy Sherman se afla in Insulele Solomon cu ocazia celei de-a 80-a aniversari a bataliei de la […] The post SUA avertizeaza națiunile din Pacific impotriva „regimurilor autocrate” / Washington pierde teren in fața Chinei first appeared on Ziarul National .