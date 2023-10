Stiri pe aceeasi tema

- O forta operationala amfibie formata din mii de marinari si puscasi marini americani se indreapta spre Israel, unde vor fi pozitionati la bordul unor nave de razboi in cazul in care conflictul cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apararii, citati de The Washington…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Cabinetul politic si de securitate al Israelului s-a reunit, sambata seara, pentru a stabili masurile dupa atacul surpriza al gruparii Hamas. Premierul Beniamin Netanyahu promite un „razboi fara mila” impotriva Hamas și ca Israelul va „razbuna aceasta zi neagra”, intr-un mesaj transmis la televiziunea…

- Stav Lemkin (20 de ani), stoperul lui Shakhtar și component al reprezentativei de tineret a Israelului, declara ca „oamenii sunt uciși, violați și rapiți de teroriști. Intregi așezari sunt capturate și oamenii sunt luați prizonieri. Inima mea e alaturi de cei afectați de razboi”. CONTEXT:E razboi in…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- E razboi in Israel! Azi-dimineața, la ora 06:20, organizația paramilitara Hamas a pornit un atac fara precedent la adresa Israelului, lansand peste 5.000 de rachete # Ministrul Apararii și Comandatul Poliției au declaarat stare de razboi pe teritoriul țarii # Rezerviștii au fost mobilizați și chemați…