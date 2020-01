Relocarea dronelor americane la Campia Turzii este una temporara care ar urma sa dureze pe perioada primaverii, anunța Forțele Aeriene SUA din Europa intr-un comunicat.



Misiunea care incepe acum in ianuarie 2020 „a fost complet coordonata cu guvernul roman. Este conceputa pentru a promova stabilitatea și securitatea in regiune și pentru a consolida relațiile cu aliații NATO și alți parteneri europeni”, transmite US Air Force, potrivit hotnews.ro



Dronele MQ-9 Reaper sunt, practic, pentru a doua oara la Campia Turzii dupa ce anul trecut din iulie și pana in august dronele au…