"Statele Unite saluta decizia senatoarei boliviene Jeanine Anez de a prelua presedintia interimara pentru a conduce natiunea sa in perioada acestei tranzitii democratice", a declarat secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-un comunicat.



"Asteptam cu nerabdare sa lucreze impreuna cu Organizatia Statelor Americane, institutiile constitutionale ale Boliviei si poporul bolivian in timp ce pregatesc organizarea de alegeri liberi, corecte, iar aceasta cat mai repede posibil", a adaugat seful diplomatiei de la Washington.



Aproape necunoscuta pana in prezent, Jeanine Anez,…