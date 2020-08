Stiri pe aceeasi tema

- ”Ucideți un om nevinovat. Am facut multe greșeli in viața mea, dar nu sunt un criminal”, au fost ultimele cuvinte spuse de Daniel Lewis Lee, condamnat la moarte dupa a fost gasit vinovat de uciderea, in 1996, a unei familii din Arkansas, formate din trei persoane, printre care o fetița de 8 ani, relateaza…

- Daniel Lewis Lee, condamnat la moarte pentru uciderea a trei membri ai unei familii, a fost executat marți, dupa ce Curtea Suprema din SUA a dat unda verde primelor execuții ale prizonierilor federali dupa 17 ani, relateaza AFP și Reuters. Daniel Lee a fost declarat decedat la ora 08.07 (12.07 GMT)…

- Un tribunal american a suspendat vineri o execuție federala programata pentru luni, 13 iulie, și care ar fi fost prima dupa 17 ani, la cererea rudelor victimelor condamnatului, îngrijorate pentru sanatatea lor în aceste vremuri de coronavirus, relateaza sâmbata AFP.Departamentul…

- Un tribunal american a suspendat vineri o executie federala programata pentru luni si care ar fi fost prima dupa 17 ani, la cererea rudelor victimelor condamnatului, ingrijorate de sanatatea lor in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza sambata France Presse, potrivit Agerpres. Departamentul…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat luni sa intervina în decizia guvernului lui Donald Trump de a relua execuțiile federale pe 13 iulie, dupa o pauza de 17 ani, relateaza AFP. Cea mai înalta curte în SUA a refuzat sa examineze un recurs cu privire la metoda injecției letale,…

- O curte federala de apel a decis vineri ca presedintele Donald Trump a gresit când a redirectionat 2.5 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru a construi o parte din zidul pe care doreste sa îl ridice la granita dintre SUA si Mexic, transmite Reuters, citata de Agerpres. Potrivit…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersati luni din Piata Lafayette din Washington, chiar inainte ca presedintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citand surse anonime din cadrul Departamentului de Justitie,…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersați luni din Piața Lafayette din Washington, chiar înainte ca președintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citând surse anonime din cadrul Departamentului…