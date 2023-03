Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american Christopher Cavoli, comandantul suprem al fortelor aliate in Europa, a declarat ca, de la inceputul razboiului la scara larga impotriva Ucrainei, declansat de Rusia pe 24 februarie 2022, peste 200.000 de soldați ruși și peste 1.800 de ofițeri au fost uciși sau raniți - potrivit…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana aceasta, un prim…

- Secretarul de presa al Pentagonului, generalul de brigada Patrick Ryder, a declarat ca nicio forța militara americana nu a fost implicata in explozia de la Isfahan din weekend. Israelul, așa cum este politica sa in astfel de atacuri, nu a negat și nici nu a confirmat implicarea sa.Cu toate acestea,…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…

- Potrivit lui Milley, care intenționeaza sa viziteze centrul luni, aproximativ 500 de soldați UAF au sosit in urma cu cateva zile. Antrenamentul va dura cinci pana la opt saptamani, dupa care se vor intoarce pe campul de lupta.Inainte de inceperea razboiului, armata americana a antrenat trupe ucrainene…

- Statele Unite vor instrui circa 100 de ucraineni cu privire la folosirea sistemului de aparare antiaeriana in cursul urmatoarelor luni, a anunțat purtatorului de cuvant al Pentagonului, Patrick Ryder. Antrenamentul care va incepe de saptamana viitoare va avea loc in Oklahoma, potrivit Politico.Cursul…

