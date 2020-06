Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele republican Donald Trump ca foloseste armata "impotriva americanilor" si gaze lacrimogene impotriva "manifestantilor pasnici" pentru o operatiune de comunicare, relateaza AFP. "El foloseste…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…

- China si Statele Unite sunt „in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat ieri ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, citat de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau altul, finanțata in mare parte de Statele Unite, totuși foarte China-centrica. Vom analiza bine acest lucru. Din fericire am respins sfatul OMS privind menținerea deschisa a granițelor cu China la inceput. De ce ne-a facut o astfel de recomandare greșita?",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este "foarte China-centrica", relateaza marti dpa, scrie Agerpres."OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau…

- Presedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul împotriva oricarui atac vizând soldati americani în Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean împotriva trupelor americane…

- Fostul presedinte american Barack Obama a lasat marti sa se inteleaga ca succesorul sau, Donald Trump, a "respins avertismentele" privind riscurile unei pandemii de coronavirus si l-a acuzat ca neaga efectele schimbarilor climatice, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Cu totii am putut vedea consecintele…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, in urma unei discutii telefonice purtate vineri cu omologul sau chinez Xi Jinping, ca Statele Unite si China 'lucreaza strans impreuna' in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmit dpa si Reuters, scrie Agerpres.Intr-o postare pe Twitter,…