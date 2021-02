Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP. Descriind aceasta operatiune militara drept una "defensiva", purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, John Kirby, a declarat ca loviturile au distrus "mai multe infrastructuri situate la un post de frontiera utilizat de militiile sustinute de Iran, in special Kataeb Hezbollah". "Loviturile au fost autorizate ca raspuns…