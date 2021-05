Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc impreuna cu UE ”o lista de sanctiuni tintite vizand membri-cheie ai regimului Lukasenko”, Bruxellesul a prezentat vineri un plan de sustinere economica destinat unui ”viitor Belarus democratic”, dupa ce Lukasenko va pleca de la putere si va incepe un regim…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit vineri la Soci - statiune pe malul Marii Negre - pe omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, calificand reactia internationala la redirectionarea avionului de linie Ryanair la Minsk drept "izbucnire emotionala", relateaza TASS, Reuters, EFE si AFP.…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a cerut eliberarea imediata a jurnalistului belarus Roman Protasevici si a declarat ca "actul socant comis de regimul Lukasenko a pus in pericol viata a peste 120 de pasageri, inclusiv cetateni americani".Antony Blinken a mai spus ca Statele Unite sustin "o…

- Este improbabil ca presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, sa ramana la putere multa vreme daca va continua sa-si reprime oponentii, a declarat joi ambasadorul american la Minsk, relateaza Reuters. De asemenea, diplomata Julie Fisher a afirmat ca Washingtonul este preocupat ca Belarus a…