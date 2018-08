Grupul chinez Dalian Sun Moon International Logistics Trading Co si filiala sa din Singapore, SINSMS, sunt acuzati de export de alcool si tigari catre Coreea de Nord prin falsificarea documentelor de livrare. Acest comert ''ilegal'' cu tigari in Coreea de Nord este in valoare de peste un miliard de dolari pe an, a afirmat administratia americana intr-un comunicat, citat de Agerpres.



O companie rusa, Profinet, si directorul sau general Vasili Kolchanov, sunt de asemenea sanctionati pentru furnizarea de servicii portuare unor nave din Coreea de Nord. Aceste nave, intre care doua petroliere,…