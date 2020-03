Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane cu coronavirus in statul New York s-a dublat joi la 22, in timp ce Tennessee și orașul San Francisco raporteaza primele cazuri de boala, anunța Reuters.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Noi cazuri de coronavirus au fost raportate miercuri in doua dintre cele mai populate orase din Statele Unite, patru in apropiere de New York si sase in Los Angeles, in timp ce Congresul urma sa aloce 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, in urma unui acord bipartizan, transmite Reuters.

- Administratia Trump a cerut Congresului fonduri de 2,5 miliarde de dolari pentru a lupta impotriva raspandirii rapide a coronavirusului, din aceasta suma peste 1 miliard de dolari fiind destinat vaccinurilor, a comunicat Casa Alba, transmit Reuters si AFP. 'Administratia Trump continua sa ia foarte…

- Donald Trump va solicita Congresului 2,5 miliarde de dolari pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Un miliard de dolari va fi folosit pentru dezvoltarea unui vaccin, in timp ce restul va fi folosit pentru terapii si echipamente de protectie. Presedintele SUA, Donald Trump, va solicita Congresului…

