Stiri pe aceeasi tema

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Biden, a anunțat duminica ca Statele Unite vor trimite Indiei imediat componente pentru producerea de vaccinuri, precum si echipamente medicale, in condițiile in care țara este devastata de pandemia de COVID, transmite AFP, citata…

- ”Statele Unite lucreaza zi si noapte pentru a furniza resursele si materialele disponibile”, a afirmat purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala, intr-un comunicat. Horne a spus ca materialele vor ajuta India sa fabrice vaccinul Covishield. Statele Unite vor trimite, de asemenea,…

- Anthony Fauci a declarat ca vaccinul anti-Covid produs de AstraZeneca este eficace, dar datele legate de siguranța trebuie corectate. Serul ar putea sa nu fie necesar pentru americani, din cauza aprovizionarii cu alte vaccinuri. „Cred ca vaccinul AstraZeneca, din punct de vedere al eficacitații,…

- Un cercetator roman stabilit in Franta, Gabriel Ichim (36 ani), doctor in Biologie moleculara si celulara, atrage atentia, printre altele, ca ne vom confrunta cu o crestere a cazurilor de cancer, din cauza restrictiilor Covid-19. Romanul conduce o echipa de cercetare pentru descoperirea de terapii de…

- Luna trecuta i-am facut o vizita verișorului meu care locuiește in Franța. Mi-am facut un test PCR ca sa demonstrez autoritaților de acolo ca nu am Covid-19. Ma gandeam la cei care poate au vreo treaba in Franța, dar nu și bani de teste.Poate, dupa ce imi fac și rapelul, o sa am un certificat care sa…

- Donald Trump a plecat invins de la Casa Alba, iar zgomotele lasate de acesta inca se resimt la nivel național. Inainte de preda ștafeta, fostul președinte și soția acestuia au beneficiat de vaccinul covid, inca din ianuarie. Informațiile despre acest aspect au ieșit la suprafața de-abia acum. Donald…

- Doctor Rochelle Walensky, șefa Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a declarat luni ca este „cu adevarat ingrijorata” de faptul ca unele state retrag masurile de sanatate publica menite sa conțina pandemia de coronavirus, deoarece cazurile din SUA par sa se niveleze la un „numar foarte mare”.…

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, a fost vaccinat luni cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19 de la AstraZeneca, intr-un centru spitalicesc la Melun, in Seine-et-Marne, in fața camerelor de luat vederi, relateaza News.ro , care citeaza BFMTV. Ministrul francez al sanatații s-a așezat…