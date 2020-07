Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor in Guvernul Dancila, a dat o replica acida Guvernului Orban, dupa ce ministrul Lucian Bode a anuntat ca studiul de fezabilitate pentru autostrada Comarnic-Brasov trebuie revizuit, pentru ca drumul ar trece prin curtea Castelului Cantacuzino, dar si prin mai multe…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca autostrada Comarnic-Brasov ar fi trecut, conform studiului de fezabilitate, prin curtea castelului Cantacuzino. „Am decis sa revizuim studiul de fezabilitate, dar modificam traseul in statiunile montane. Constatam ca traseul autostrazii trecea pe…

- „Am decis sa revizuim studiul de fezabilitate, dar modificam traseul in statiunile montane. Constatam ca traseul autostrazii trecea pe la etajul 7 prin cateva imobile construite dupa ce aceasta autostrada a demarat la nivel de studiu de fezabilitate. In calea acestui traseu s-au dat foarte multe…

- „Am decis sa revizuim studiul de fezabilitate, dar modificam traseul in statiunile montane. Constatam ca traseul autostrazii trecea pe la etajul 7 prin cateva imobile construite dupa ce aceasta autostrada a demarat la nivel de studiu de fezabilitate. In calea acestui traseu s-au dat foarte multe autorizatii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dezvaluit ca traseul autostrazii Comarnic - Brasov trecea, in studiul de fezabilitate, prin curtea Castelului Cantacuzino de la Bușteni și prin etajul 7 al unor imobile, dupa ce acestea au primit autorizații "care nu ar fi trebuit date".„Am decis sa revizuim…

- In ședința de Guvern ce a avut loc, astazi, premierul Ludovic Orban a discutat cu Lucian Bode , ministrul Transporturilor, despre situația autostrazii Lugoj – Deva. Prim-ministrul a avertizat ca Parchetul ar trebui sesizat, din cauza neregulilor semnalate la lotul 3. El a semnalat faptul ca a existat…

- Bode: “Tarom a intrat bolnav in criza.” Ce șanse are sa se recupereze și cum vom zbura dupa 15 mai Tarom a intrat bolnav in criza, iar in acest moment dintre cei 1.797 de angajati ai companiei, 1.144 sunt in somaj tehnic, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Am…

- Premierul roman Ludovic Orban a informat ca a evaluat principalele proiecte de investiție dedicate infrastructurii. Iar unul dintre proiectele rutiere majore este Autostrada Unirii, respectiv Targu Mureș- Iași – Ungheni, proiect asupra caruia Guvernul Orban a anunțat ca se va apleca in mod expres, noteaza …