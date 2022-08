Stiri pe aceeasi tema

- Este ambuteiaj pe autorstrazile din Crimea. Oamenii sunt blocați in traffic pe 100 km incercand sa paraseasca Crimeea. O turista din Rusia plange in timp ce fuge din Crimeea dupa lovitura de ieri cu rachete ucrainene asupra unei baze aeriene ruse din Sevastopol. „Nu vreau sa parasesc Crimeea. E atat…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu calvarul din Mariupol. Nu exista practic niciun medicament disponibil pentru civili. Persoanele dependente de insulina primesc insulina doar o data pe saptamana daca au noroc. Oamenii internați…

- Medicii si farmacistii se confrunta de cateva luni cu un adevarat fenomen legat de medicamentul Ozempic, o solutie injectabila creata pentru a fi folosita in diabetul de tip 2, fiind eficient in reglarea glicemiei. Oamenii cer prescrierea acestuia pentru scaderea in greutate. Medicul diabetolog Doru…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie anunța ca au identificat cauza probabila a unui focar recent de boala hepatica misterioasa care afecteaza copiii mici din intreaga lume, transmite CNBC. In studiile publicate marti, doua echipe de cercetare de la University College London si de la University of…

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, aluneca spre est in mare, iar oamenii de știința se tem ca ar putea declanșa un țunami catastrofal, relateaza Greekreporter. Oamenii de știința sunt ingrijorați de faptul ca mișcarile lente care au fost masurate pe flancul de sud-est al…

- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…