Principalul motiv il constituie ușurința cu care se transmite aceasta varianta Delta persoanelor din familie. Asta arata un ultim studiu britanic. Astfel, persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot transmite cu usurinta aceasta varianta celor cu care impart aceeasi locuinta, releva un studiu britanic publicat joi de revista The Lancet.In același timp, chiar daca și vaccinații transmit la randul lor infecția cu varianta Delta, nu este vorba de aceeași cantitate virala ca la nevaccinați, fiind mult mai mica decat cea transmisa de cei care nu sunt imunizați. In plus, infecțiile celor vaccinați nu au…