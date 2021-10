Studiu: Vaccinul Pfizer are o eficiență ridicată în rândul adolescenților Vaccinul anti-COVD-19 dezvoltat de Pfizer are o eficienta ridicata in randul adolescentilor, potrivit unui studiu. Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech are o eficacitate ridicata in randul adolescentilor, potrivit unui studiu axat pe varianta Delta a virusului SARS-CoV-2, care a aratat ca pentru tinerii vaccinati cu schema completa riscul unei boli simptomatice a scazut cu 93% in comparatie cu cei nevaccinati, relateaza EFE. Studiul a fost publicat in The New England Journal of Medicine, are la baza datelor medicale obtinute de la populatia adolescenta din Israel si a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

