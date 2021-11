Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a atras jumatate din totalul investițiilor din domeniul imobiliar aflate in derulare in acest moment, arata o statistica realizata cei de la Bucharest Real Estate Club (BREC). Vorbim despre un miliard de euro din cele doua inregistrate la nivel național. Investiții totale de peste 2 miliarde…

- Investiții totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare, la nivelul celor mai mari cinci orașe din țara (Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Constanța), conform raportului Bucharest Real Estate Club (BREC) – Regional Cities.…

- Investiții totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare, la nivelul celor mai mari cinci orașe din țara (Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Constanța), conform raportului Bucharest Real Estate Club (BREC) – Regional Cities.…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 31 octombrie 2021, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. In noaptea de 30/31 octombrie 2021, cand ora 4 AM…

- Un numar de 5.687 de persoane s-au vaccinat in centrele MApN participante la maratonul organizat cu prilejul Zilei Armatei Romaniei sub deviza "Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!". Incepand de miercuri a fost extins programul de functionare, respectiv de la ora 8,00 pana la 20,00,…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, luni si marti, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, un maraton de vaccinare sub deviza ”Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!”. Acțiunea se va desfasura in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a vaccinurilor impotriva…

- Manifestari dedicate Zilei Armatei, organizate de MApN Foto: MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Apararii organizeaza luni, în format restrâns și cu respectarea masurilor de siguranța sanitara, mai multe manifestari dedicate Zilei Armatei. Reporter:…

- iSTYLE Romania a deschis in centrul comercial Promenada Sibiu cel de-al 13-lea magazin al rețelei din Romania, și al 50-lea din Europa Centrala și de Est. Sibiul devine astfel cel mai nou reper de pe harta locațiilor iSTYLE unde clienții pot interacționa cu produsele Apple și serviciile conexe, pe langa…