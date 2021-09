Stiri pe aceeasi tema

- Studiu SUA: Varianta Delta se poate raspandi rapid in scoli atunci cand profesorii si personalul nevaccinat sunt in interior si nu poarta mastile de protectie.Cazul unui focar asociat cu varianta Delta intr o scoala primara din Marin, California, in perioada mai iunie 2021.In perioada 23 mai 12 iunie…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat, intr-un interviu acordat CNN, contra persoanelor “care pun liberatea inaintea sanatatii si sigurantei lor” si i-a numit “idioti”. In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca din cauza variantei Delta,…

- Tulpina Delta a coronavirusului a generat o noua creștere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Din aceasta cauza, in SUA a crescut numarul cazurilor de de copii spitalizați și diagnosticați cu Covid-19. Varianta Delta iși face simțita prezența puternic in Statele Unite, acolo unde numarul…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) considera ca varianta Delta a coronavirusului este la fel de transmisibila ca varicela și avertizeaza ca poate provoca forme grave de boala, mai ales in randul persoanelor nevaccinate. In același timp, persoanele vaccinate nu sunt…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca masca sanitara de protectie va ramane obligatorie in spatiile inchise si dupa data de 1 august. Lucian Bode spune ca de la 1 august vor avea loc „completari” la masurile de relaxare existente deja. „In continuare verificam respectarea…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise. Intrebat inainte de sedinta coalitiei de guvernare daca vor exista noi…