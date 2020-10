Un studiu recent arata ca stresul resimtit de mama in timpul sarcinii se poate traduce printr-un risc crescut de astm la copil. Cercetatorii au rugat parintii a 4.231 de copii sa completeze un chestionar legat de stresul psihologic resimtit in al doilea trimestru al sarcinii si au repetat cercetarea dupa trei ani de la nastere. In plus, mamele au completat chestionare la doua si la sase luni dupa