Cercetatorii de la Universitatea de Statul Ohio (SUA) au declarat ca stratul de gheața a Groenlandei va continua sa se topeasca chiar și in cazul in care schimbarile climatice se vor incetini. Potrivit lor, stratul a fost distrus pina la "punctul in care nu va mai putea fi recuperat". Scutul de gheața din Groenlanda arunca anual in ocean peste 280 de miliarde de tone metrice de gheața— acesta est