Studiu Skanska: Oamenii își doresc o separare clară între muncă și casă Din numarul total al persoanelor intervievate, in martie 2020, in timpul primului val al pandemiei, 39% dintre acestea mergeau zilnic la birou. In prezent, procentul persoanelor care merg la birou a crescut la 49%. In Romania, procentele se situeaza de la 38%, in martie 2020, la 51% in prezent. Mersul zilnic sau aproape zilnic la birou este mai frecvent in randul persoanelor care lucreaza in echipa sau al celor care acasa impart spațiul de lucru cu ceilalți. Deși pandemia COVID-19 a schimbat, fara indoiala, modul de lucru in intreaga lume, atitudinea oamenilor in aceasta chestiune continua sa… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

