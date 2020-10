STUDIU Românii preferă magazinele de haine de proximitate și cumpărăturile online Mulți cumparatori se reorienteaza catre online și magazinele fizice de proximitate din cauza restricțiilor impuse de pandemie, mai ales ca in online gasesc și prețuri mai bune. Motorul de cautare GLAMI.ro lanseaza un nou studiu ca parte a proiectului sau de analiza pe termen lung Fashion (Re)search. Sondajul „Covid-19 – A doua zi” arata ca: 1 din 3 romani a cumparat haine și incalțaminte din magazinele fizice doar pentru ca acestea erau in apropiere.Reducerile din magazinele fizice (25%) și un proces anevoios al returului la comenzile online (22%) sunt doua aspecte esențiale care ii determina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

