- Piața neagra a țigaretelor scade in noiembrie 2021 cu 0,9 p.p. fața de septembrie, pana la 7,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform Novel Research. Media anuala a contrabandei cu țigarete din anul 2021 se situeaza la 8,7%, fața de 9,4% in 2020.

- Sunt zone in Maramureș unde oamenii au preocupari ilegale menite sa le aduca caștiguri substanțiale. Contrabanda cu țigari este o problema la nivel de județ, iar asta se vede zilnic. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau au observat recent, pe directia localitatii…

- Odata cu apariția pandemiei, mai mulți specialiști recomandau anumite medicamente anitivirale ca și tratamente anti-covid. Printre acestea, doar daca ne amintim de remdesivir și tocilizumab, aceste medicamente antivirale devenind adevarate miracole. Ulterior au aparut cazuri de vanzare pe piața neagra,…

- Nu mai puțin de 8.000 pachete cu tigari provenite din Ucraina au fost descoperite in noaptea de miercuri spre joi intr-o localitate din Suceava. Țigaile au fost trecute ilegal peste frontiera cu ajutorul unei parapante și au fost confiscate de polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației, informeaza…

- Piața neagra a țigaretelor crește ușor in septembrie 2021 pana 8,3% din totalul consumului, cu 0,6 p.p. mai mult fața de luna iulie, conform Novel Research. „In septembrie 2021, piața neagra s-a menținut relativ constanta in majoritatea regiunilor țarii. Cea mai mare creștere a comerțului ilegal cu…

- Piata neagra a tigaretelor a crescut, in Romania, cu 0,6 puncte procentuale, in septembrie fata de luna iulie, pana la 8,3% din totalul consumului, arata datele publicate, duminica, de Novel Research. "In septembrie 2021, piata neagra s-a mentinut relativ constanta in majoritatea regiunilor…

- O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane de euro pana la sfarșitul anului O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane…

- Patru algerieni care incercau sa ajunga ilegal in vestul Europei au fost opriti de polițiștii de frontiera suceveni dupa ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania. In data de 02 octombrie a.c., politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației…