- Existența capușelor in mediile urbane reprezinta un subiect de actualitate și interes major in Europa, mai ales datorita capacitații lor de a transmite boli. Pana in prezent, diversitatea și ecologia capușelor din medii urbane din Romania a fost foarte puțin studiata și cunoscuta. De aceea, Disciplina…

- Primarul Emil Boc a anunțat, într-o emisiune radio, ca administrația locala poarta discuții cu reprezentanții Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) pentru realizarea unui culoar pietonal și velo care sa lege cartierul Manaștur de…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca a obținut Certificarea Bio pentru culturile și animalele din fermele proprii, precum și pentru produse derivate. USAMV Cluj-Napoca exploateaza peste 970 hectare de teren agricol in cele patru ferme ale sale: Stațiunea Cojocna,…

- Cercetatoarei stiintifice dr. Angela Monica Ionica din cadrul colectivului Disciplinei de Parazitologie si Boli parazitare de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca i-a fost decernat prestigiosul Premiu Memorial „Odile Bain”.

- Conform unui studiu recent, Romania ocupa 3 poziții din primele 5 la nivel european in ceea ce privește poluarea cu NO2, București, Cluj-Napoca și Brașov fiind printre cele mai poluate orașe europene cu NO2 (substanța clasificata drept cancerigen de mare risc de Organizația Mondiala a Sanatații).Acestea…

- Eugen Sandu Cucerzan, profesorul de sociologie rurala și filosofie a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, a încetat din viața în aceasta saptamâna. Profesorul a fost specializat în filosofie,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca anunța procedurile de organizare a primului semestru din anul universitar 2020-2021, care va incepe in 5 octombrie.Astfel, conform Hotararii Consiliului de Administrație și a Hotararii Senatului universitații, din 21 septembrie…

- Conferința Internaționala ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabila”, ajunsa la ediția cu numarul 19, organizata de Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, se va desfașura online, in 24 și 25 septembrie 2020, cu participarea a 250 de specialiști din Romania…