Studiu: Oamenii sunt mai ieftini decât inteligenţa artificială în majoritatea locurilor de muncă Inteligenta artificiala (AI) nu poate inlocui chiar acum majoritatea lucratorilor din punct de vedere al raportului cost/eficienta, se arata intr-un studiu amplu realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), care cauta sa raspunda temerilor privind inlocuirea oamenilor cu AI in unele industrii, transmite Bloomberg. Cercetatorii au analizat costul atractivitatii automatizarilor diverselor sarcini in SUA, concentrandu-se pe locurile de munca unde este folosita viziunea computerizata, de exemplu in cazul profesorilor si evaluatorilor de proprietati imobiliare. Ei au descoperit ca doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

