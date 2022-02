Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent publicat in New England Journal of Medicine concluzioneaza ca varianta Omicron nu este mult mai putin severa, ci oamenii sunt mai rezistenti, pentru ca foarte multi au imunitate prin vaccinare si/sau boala in tarile in care au fost facute primele studii. Ro Vaccinare, pagina oficiala…

- Dr. Cristian Apetrei, medic virusolog si profesor de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, avertizeaza ca variantele Omicron si Delta ar putea crea un virus cu transmisibilitate crescuta si patogenitate mai mare.

- Evoluția rapida a variantei Omicron a fost demonstrata prin monitorizarea apelor reziduale din Pretoria, Africa de Sud. Cristian Apetrei, profesor de Boli Infectioase si Microbiologie si membru in Centrul pentru Cercetarea Vaccinului si in Programul Postuniversitar in Microbiologie si Imunologie…

- Un specialist roman stabilit in SUA avertizeaza asupra evoluției noii tulpini a virusului SARS CoV-2 și spune ca aceasta nu poate fi anticipata. A fi foarte optimist in momentul asta este destul de iresponsabil, este concluzia profesorului. Cristian Apetrei, profesor de Boli Infectioase si Microbiologie…

- Dr. Cristian Apetrei, medic virusolog si profesor de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, sustine ca Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2 pare a avea o „transmisibilitate foarte mare si incarcaturi virale foarte mari”.

- Doctorul Cristian Apetrei, profesor de Boli Infectioase si Microbiologie si membru in Centrul pentru Cercetarea Vaccinului si in Programul Postuniversitar in Microbiologie si Imunologie de la Universitatea din Pittsburgh, SUA, prezinta intr-o postare pe Facebook tulpina Omicron, noua varianta a COVID-19…