Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai lumii au ajuns la un nivel record de aproximativ 10,2 trilioane de dolari, potrivit analizei, publicata miercuri. Acest nivel depaseste varful anterior de 8,9 trilioane de dolari, atins la sfarsitul anului 2017. Sporirea…

- Cercetarea, publicata in jurnalul stiintific Computers in Human Behavior, a inclus 320 de participanti din Wuhan care au oferit informatii despre modul in care au accesat si distribuit informatii pe teme de sanatate prietenilor, membrilor familiei si colegilor prin WeChat, cea mai populara aplicatie…

- Pandemia nu este la fel pentru toata lumea. Daca pentru multi, criza medicala este dublata de una financiara, cei mai bogati oameni ai lumii au devenit in aceasta perioada si mai bogati. O dovedește clasamentul realizat de o cunoscuta revista financiara care arata cum au crescut averile miliardarilor,…

- Un nou studiu a comparat numarul de decese cauzate de noul coronavirus cu cele din timpul pandemiei de gripa spaniola (cea mai mortala din istorie) in New York. Conform rezultatelor, in primele doua luni ale pandemiei din prezent s-au inregistrat cifre similare cu cele raportate in cele mai negre…

- Averea cumulata a 12 oameni de afaceri de pe Wall Street a crescut cu 40% in timpul pandemiei de coronavirus, depașind o mie de miliarde de dolari. Printre aceștia se afla fondatorii Amazon, Microsoft și...

- Pandemia ne a schimbat viata atat la nivel individual, cat si familial. Nimic nu vine pe kreditvurdering credit , asa ca, persoanele care si au dezvoltat un stil de viata si niste obiceiuri bune in timpul crizei de sanatate, acum stiu sa se protejeze mult mai eficient impotriva coronavirusului. Si nu…

- Pandemia covid-19 continua sa se raspandeasca - peste 280.000 de cazuri noi zilnic inregistrate joi si vineri - bilanturi-record care antreneaza noi restrictii in lume, relateaza AFP preluat de news.ro Peste cinci milioane de cazuri noi au fost declarate in mod oficial de la 1 iulie - peste o treime…

- Pandemia a dat viata tuturor peste cap. Noua din zece romani spun ca au fost afectati de perioada petrecuta in starea de urgenta. Cei mai multi considera ca cea mai eficienta masura antivirus este folosirea mastilor de protectie si a gelurilor dezinfectante.