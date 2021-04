Stiri pe aceeasi tema

- “Daca, in 2019, 70% din companiile din Romania declarau ca se asteapta la o crestere a vanzarilor, in 2021 doar 25% spun acest lucru, iar procentul celor care se asteapta ca volumul vanzarilor sa scada in acest an este de aproape trei ori mai mare decat cel din 2019. Peste 40% considera incertitudinea…

- Compania de dezvoltare imobiliara QUALIS Properties Brașov, a lansat din acest an Qualis Performance, asociație care are ca obiectiv principal realizarea și implicarea in campanii, programe și proiecte de dezvoltare sociala, care sa contribuie activ la rezolvarea problemelor comunitații locale și sprijinirea…

- Economia Romaniei nu va beneficia de sansa unei redresari sustenabile, precum si de energie la preturi competitive in urmatoarele decenii, fara o crestere semnificativa a ritmului de absorbtie a fondurilor europene, de minimum trei ori fata de ritmul actual, si fara luarea in considerare a finantarii…

- Analiza Horvath & Partners In contextul crizei sanitare și economice, dar și a schimbarii de paradigma de dezvoltare, definita de Green Deal, Horvath & Partners a lansat o inițiativa de ampla consultare a mediului de afaceri la nivel internațional Inițiativa include și Romania și se refera la prioritațile…

- Un sondaj CURS realizat in București, in perioada 18 - 23 ianuarie, arata ca activitatea noului primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu intrunește aprecierea majoritații bucureștenilor. Majoritatea celor intervievați nu apreciaza activitatea noului primar general, Nicușor Dan. „Alegerile locale…

- Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul…

- Guvernul a aprobat în ședința de miercuri proiectul de OUG care prevede modificarea statutului prefectului și subprefectului, astfel încât aceștia sa nu mai fie înalt funcționari publici, ci sa aiba funcție de demnitate publica. Prefectii si subprefectii îsi vor pastra…

- Potrivit unor surse din cadrul MEC, Inspector general este in curand doamna director de la Liceul Berca - Alina Nan (PNL), primul adjunct domnul Meirosu (fost "general"), iar al doilea inspctor adjunct...o surpriza de la USRPLUS! Florina Stoian si Dana Palcau au fost "scoase pe tusa" inca din data…