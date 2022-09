”Reducerea impactului asupra mediului inconjurator devine o preocupare tot mai importanta pentru angajatii romani, in contextul preocuparilor legate de schimbarile climatice, iar asteptarile privind masurile „verzi” cresc. Astfel, angajati considera ca masurile de protectie a mediului din cladirile si complexurile de birouri si locuinte sunt foarte importante, iar 70% dintre acestia se asteapta la o abordare sustenabila si la mai multe initiative pentru mediu”, arata un sondaj initiat in acest an de Genesis Property, in randul a 1.180 de angajati din toata tara. Politica de sustenabilitate si…