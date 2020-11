Stiri pe aceeasi tema

- Munca de acasa, o activitate din ce in ce mai raspandita in contextul actualei pandemii de coronavirus, ar putea avea ca efect secundar cresterea prejudecatilor rasiale si etnice, conform unui studiu publicat de BBC.

- "Cele mai multe firme romanesti nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa", conform barometrului realizat de compania de consultanta Frames la comanda Infosec Center. Expertii afirma ca, fara masuri de management…

- Munca de acasa, probabil la început de pandemie, v-a surâs. Dar și acum sunteți la fel de încântați de aceasta schimbare? Chiar daca la început poate parea un lucru bun (fiind ca prin acest mod de lucru se…

- In contextul pandemiei de coronavirus foarte mulți angajați, atat din Romania cat și din strainatate, au inceput sa lucreze de acasa. Munca de acasa a devenit o normalitate pentru 80% dintre companiile globale, arata ultimul studiu al companiei de consultanta PwC. Studiul a fost realizat pe un esantion…

- Pandemia de coronavirus a avut un puternic impact negativ asupra sanatații mentale a angajaților. Conform unui studiu realizat de Oracle si o firma de cercetare in HR, angajații considera ca angajatorii lor ar trebui sa faca demersuri pentru protejarea mentala a forței de munca. Același studiu arata…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii și dupa ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanța cu prezența la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj realizat de Colliers International, potrivit Mediafax.Sondajul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le-a recomandat, marți, concetațenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, și a solicitat inchiderea mai devreme a barurilor și a restaurant...

- Costul orar al fortei de munca in trimestru II al anului a inregistrat o rata de crestere de 11,47% fata de trimestrul I si de 16,11% fata de acelasi trimestru din 2019. Creșterea este determinata in principal de intreruperea activitatii in contextul Covid-19, potrivit Institutului National de Statistica…