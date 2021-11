Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au identificat, in cadrul unui proiect de cercetare international, care zone din creier sunt cele mai active in cazul celor dependenti de alcool sau de alte substante care sunt percepute drept recompense. "Cercetatorii UBB identifica…

- In acest an, s-au efectuat numeroase studii pentru a evalua care vaccin contra Covid-19 genereaza mai mulți anticorpi. Studiile au observat diferențe intre vaccinurile contra Covid-19 și au oferit și o serie de explicații pentru acestea. In luna iulie anul acesta, un studiu britanic observa o eficacitate…

- Cercetatorii universitații Babes-Bolyai prognozeaza ca ajungem curand pe platoul valului 4 de COVID. Platoul valului patru de COVID va fi atins in aceasta saptamana, anunța reprezentanții Facultații de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. Platoul…

- Potrivit unui studiu realizat in Franța, vaccinarea anti-Covid-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare și de deces la persoanele cu varste peste 50 de ani. Cercetatorii francezi au realizat un amplu studiu bazat pe datele colectate de la 22 de milioane de persoane intr-o perioada de 14 zile dupa primirea…

- Expunerea la zgomotul provocat de traficul rutier și de cel feroviar este asociat cu creșterea riscului de demența, conform celui mai mare studiu de acest gen, informeaza The Guardian . Cercetarile au asociat in mod constant acest tip de zgomot cu diverse afecțiuni, precum bolile de inima, diabetul…

- Ministerul Educației a realizat un studiu in care a evaluat serviciile educaționale extracurriculare din Republica Moldova. Cercetarea a fost realizata in perioada mai 2020-mai 2021, in cadrul Proiectului „Reforma Invațamantului in Moldova”. Așadar, conform datelor SIME (Sistemului Informațional de…